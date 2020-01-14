2020-01-14T11:40:07+03:00
Общество

На Урале появился свой «Диснейленд»

На первом корпоративе в грандиозном open-space присутствовал весь политический и светский бомонд Екатеринбурга
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На Урале появился свой «Диснейленд». Фото предоставлено компанией «Сима-Ленд».На Урале появился свой «Диснейленд». Фото предоставлено компанией «Сима-Ленд».
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«Самый лучший день заходил вчера!» - под этим девизом прошел первый корпоратив в грандиозном open-space торговой компании «Сима-Ленд», который с легкой руки прессы нарекли «Уральским Диснейлендом».

15 тысяч квадратных метров вместили в себя несколько тысяч человек - работников «торговой империи» и гостей вечера. На одной из самых крутых тусовок уходящего года присутствовал весь политический и светский бомонд Екатеринбурга. Своим появлением вечеринку почтили мэр, федеральные чиновники, известные артисты, лидеры политических партий и многие другие знаменитости.

Для сотрудников и приглашенных VIP - персон в самом большом на сегодняшний день концертном зале города пели известные звезды российской эстрады: Григорий Лепс, солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, Диана Арбенина из «Ночных снайперов» и Сергей Жуков из «Руки Вверх».

Отметим, что open space офис компании «Сима-Ленд», где состоялся корпоратив, - один из самых крупных в мире, своими размерами он превосходит офис компании Apple!

Сегодня торговая империя насчитывает более 10 тысяч сотрудников, но к следующему году их число, по словам руководителя компании Андрея Симановского, может увеличиться почти вдвое!

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