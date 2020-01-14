Испанский журналист разбился, выпав из окна в Москве

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:30:33+03:00

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В Москве погиб корреспондент РИА Новости Sputnik, испанец Регаладо Санчес Мануэль Антонио. Журналист выпал из окна на восьмом этаже жилого дома.

Все произошло в понедельник, 13 января, на улице Кедрова. Тело 40-летнего иностранца обнаружили у подъезда прохожие, они же и вызвали "скорую помощь".

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, Антонио проживал в съемной квартире вместе со своей супругой, уроженкой Австрии Бенедик Барбарой Элизабет. Женщина рассказала, что в последнее время ее муж страдал депрессией, но алкоголем не злоупотреблял.

Что привело к трагической развязке, пока неизвестно. 19 января журналисту должен был исполниться 41 год.

Его тело направили на исследование в судебный морг Царицыно.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU