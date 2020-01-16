Международные эксперты: Москва - один из мировых лидеров по внедрению инноваций в здравоохранении

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:39:26+03:00

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Москва является одним из мировых лидеров по внедрению инноваций в сфере здравоохранения. Российская столица быстрее многих других городов мира подхватывает и использует важнейшие тренды в лечении пациентов. Об этом рассказал управляющий директор и старший партнер The Boston Consulting Group Штефан Ларссон во время своего выступления на Ассамблее «Здоровая Москва». Крупнейший форум в сфере здравоохранения проходит в столице с 16 по 19 февраля.

Компания The Boston Consulting Group провела исследование мировых трендов в здравоохранении. По словам Штефана Ларссона, Москва заняла в нем одно из лидирующих мест. Исследование охватывает пять главных трендов мирового здравоохранения: люди активно начинают управлять своим здоровьем на всех этапах лечения; важная роль отводится профилактике заболеваний; лечение выходит на качественно новый уровень благодаря новым методикам и цифровым решениям; система городского здравоохранения меняет формат, смещаясь из стационара в амбулаторное звено; врач выстраивает с пациентом партнерские отношения, сосредотачивается на главных медицинских задачах и непрерывно повышает свою компетенцию.

По словам Ларссона, Москва активно развивает все пять трендов. Более того, российская столица является одним из самых быстрых городов мира, подхватывающих и внедряющих новинки в сфере здравоохранения в повседневную жизнь.

- Я посетил заседание с представителями управления московского здравоохранения и я очень воодушевлен тем, как руководство вовлечено во все эти процессы, - отметил Штефан Ларссон. - Я считаю, что руководство города очень амбициозно в своих будущих стремлениях.

Зарубежного эксперта особенно впечатлили программы столичного правительства в области здорового образа жизни и активного долголетия. В московских парках летом работали павильоны «Здоровая Москва», где все желающие могли пойти бесплатную диагностику.

- На мой взгляд, павильоны здоровья в парках - отличная идея, и я считаю, что многие могут перенять этот опыт, - считает Ларссон. - Потому что это очень удобно для пациентов. В части стран такая инициатива уже существует, однако в некоторых странах этого нет, поэтому такой опыт стоит позаимствовать.

Управляющий директор The Boston Consulting Group также особо отметил внедрение в Москве системы электронных медицинских карт.

- В Москве наблюдается большой прогресс в различных областях здравоохранения. Организуется много важных проектов, выдвигается множество инициатив. В частности, открытие электронной медицинской карты для пациентов, о котором было объявлено на днях, - важный шаг в сторону открытости медицины, - считает Ларссон.

В числе наиболее эффективных и впечатляющих проектов Правительства Москвы Штефан Ларссон также назвал программу для пенсионеров «Московское долголетие», создание сети «сосудистых» центров, программу мобильной вакцинации против гриппа, а также организацию обслуживания на дому в рамках развития паллиативной помощи.