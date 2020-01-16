В Москве второгодник избил учительницу во время урока физики

16 Янв. 2020 2020-01-16T20:30:50+03:00

В московской школе подросток избил учительницу во время урока Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В одной из московских школ ученик избил учительницу во время урока. Педагог потребовала от школьника, чтобы он прекратил слушать музыку, но логичное требование вызвало гнев подростка.

Все произошло в образовательном учреждении на юго-западе столицы, 15 января.

Женщина вела урок и заметила, что один из мальчишек занят мобильным телефоном. Учительница потребовала убрать устройство и снять наушники, но никакой реакции не последовало.

Просьбу подросток проигнорировал, тогда учительница попыталась снять с воспитанника наушники. Но, видимо не рассчитала силы: она дёрнула за провод, и он оторвался.

Этот поступок буквально вывел школьника из себя. Подросток набросится на женщину с кулаками. Несколько ударов было нанесено по рукам и лицу.

Как стало известно сайту mk.ru, перепуганная педагог выбежала в коридор и стала звать на помощь. На крики прибежали другие учителя, вскоре на месте была «скорая» и бабушка хулигана.

Только ей удалось утихомирить подростка. Парень до последнего вёл себя агрессивно, разбил пульт от интерактивной доски, несколько раз пнул ногой дверь.

В итоге учительница попала в больницу, после оказания помощи ее отпустили домой и теперь она на больничном.

Что касается школьника, то к выходкам восьмиклассника педагоги уже давно привыкли. Школьник стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и оставался на второй год. Рвением к учебе он не отличается, часто прогуливает уроки, даже оставался на второй год. Воспитанием мальчика занимается бабушка.

ИСТОЧНИК KP.RU