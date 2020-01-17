Москва активно внедряет лучшие практики в сфере здравоохранения

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:28:57+03:00

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Москва вошла в число городов с наиболее динамично развивающейся сферой здравоохранения, - считают международные эксперты. По итогам исследования мировых трендов здравоохранения российская столица стала одним из самых быстрых городов, оперативно внедряющих в своих больницах и поликлиниках новые технологии и методы лечения.

Результаты глобального исследования, проведенного авторитетной международной консалтинговой компанией BCG, представил ее управляющий директор Штефан Ларссон на Ассамблее «Здоровая Москва». Ежегодный форум, посвященный новейшим медицинским разработкам, проходит на ВДНХ с 16 по 19 января.

По словам Штефана Ларссона, в Москве наблюдается большой прогресс во всех сферах здравоохранения. Российская столица внедряет все важнейшие мировые тренды в этой области, например, электронные медицинские карты.

- Организуется много важных проектов, выдвигается множество инициатив, - отметил международный эксперт. - В частности, открытие электронной медицинской карты для пациентов, о котором было объявлено на днях, - важный шаг в сторону открытости.

Еще один впечатляющий результат, по мнению Ларссона, - концепция «здорового города». В Москве появилось много парков, где горожане могут гулять, заниматься спортом, а так же следить за своим здоровьем. Для этого в столичных парках летом работают павильоны здоровья, в которых москвичи могут бесплатно пройти диагностику и при необходимости получить направление к профильному врачу. Это способствует распространению ЗОЖ и побуждает все больше горожан заботиться о своем здоровье.

- На мой взгляд, павильоны здоровья в парках - отличная идея, и я считаю, что многие могут перенять этот опыт, потому что это очень удобно для пациентов, в части стран такая инициатива уже существует, однако в некоторых странах этого нет, поэтому такой опыт стоит позаимствовать, - отметил Штефан Ларссон.

Ассамблея «Здоровая Москва» проводится в столице с 2001 года. В этом году одной из главных тем международного форума стала «Здоровая Москва» - так называется масштабный проект диагностики в столичных парках. Летом 2019 года он стартовал 6 июня и завершился 6 октября. За это время свое самочувствие в павильонах здоровье проверили более 430 тысяч жителей города. Пройти летний тест можно было в 46 медицинских павильонах во всех районах Москвы. Рядом с павильонами были организованы площадки для занятий спортом, йогой и развивающими играми для детей. На площадках проводились мастер-классы и читались лекции по здоровому образу жизни. Их посетило около 260 тысяч человек.