2020-01-17T14:08:09+03:00
Москва

24 млн пассажиров воспользовались МЦД за два месяца

Пик пассажиропотока пришелся на 27 и 31 декабря
Юлия ЩЕРБАКОВА
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МЦД перевезли около 24 млн пассажировМЦД перевезли около 24 млн пассажировФото: Михаил ФРОЛОВ
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За первые два месяца работы Московскими центральными диаметрами (МЦД) воспользовались почти 24 миллиона пассажиров. Об этом рассказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Андрей Акимов.

«За первые два месяца мы перевезли более 23,8 миллиона пассажиров, что на одиннадцать процентов больше за аналогичный период до запуска МЦД прошлого года», - цитирует сообщение пресс-службы новомосковского Минтранса интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ведомстве добавили, что первым диаметром за два месяца воспользовались более 11,2 миллиона пассажиров, а вторым — около 12,6 миллиона.

Отмечается, что пик пассажиропотока пришелся на 27 декабря и на предновогодний день, когда на МЦД было совершено по 554 тысячи поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что проезд на диаметрах пассажиры смогут оплатить не только проездными, но и смартфоном. В текущем году планируется подключить на валидаторах и турникетах систему бесконтактной оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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