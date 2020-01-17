Более 20 тысяч человек посетили ассамблею «Здоровая Москва» в день открытия

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:51:16+03:00

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Почти 20 тысяч человек посетили ассамблею «Здоровая Москва» в первый день ее работы. Крупнейший медицинский форум, рассказывающий о новинках в сфере здравоохранения, проходит в столице с 16 по 19 января. В нем участвуют не только отечественные, но и зарубежные специалисты: на форум приехал представители США, Великобритании, Германии, Южной Кореи, Нидерландов и других стран.

В этом году форум впервые проходит в открытом формате. Вместе с медицинскими экспертами побывать на выставке и послушать лекции о здоровом образе жизни, медицинских новинках и организации работы столичного здравоохранения могут все желающие — москвичи и гости столицы.

- За первый день открытые лекции ведущих мировых специалистов, экспертные сессии и интерактивную выставку столичных медицинских достижений посетили более 20 тысяч человек, - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Ассамблея проходит на ВДНХ в павильоне №75. В его стенах можно увидеть немало интересного: в выставочной части форума открыты более 30 экспозиций. Например, на стенде «Инфекционная безопасность» оборудована бактериологическая зона. Здесь можно познакомиться с самыми опасными, но уже обезвреженными вирусами. Они прибыли в Москву из коллекции микробиологического музея Берлина.

Особой популярностью пользуется стенд «Акушерство и гинекология». Будущие родители могут протестировать здесь систему видеонаблюдения за новорожденными в больнице — цифровую опцию, открывающую новые возможности для пап и мам. Еще одна популярная экспозиция — стенд «Московского донора». За первый день работы выставки анализ на группу крови сделали 200 человек. А еще 25 человек стали донорами и сдали по 450 миллилитров крови.

Большинство стендов в дни работы форума проводят мастер-классы, образовательные лекции, сессии с экспертами и презентации книг. В течение четырех дней будет организовано свыше 90 дискуссий с участием зарубежных специалистов. В качестве спикеров выступят более 500 иностранных экспертов.

Ассамблея «Здоровая Москва» проводится в столице с 2001 года. Ее главная цель — подвести итоги развития городского здравоохранения и наметить новые задачи и цели. В этом году ассамблея проходит под брендом «Здоровая Москва» - так называется масштабная программа летней диагностики в парках столицы, которая уже полюбилась москвичам. Прошлым летом в городе работали 46 павильонов здоровья, где можно было бесплатно пройти медосмотр и при необходимости получить направление к профильному специалисту в поликлинике.

В прошлые годы ассамблея «Здоровая Москва» собирала до 10 тысяч участников. Ожидается, что в этом году благодаря открытому формату форум посетят не менее 30 тысяч человек.