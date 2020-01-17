Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля

17 Янв. 2020 2020-01-17T20:09:44+03:00

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Мэрия Москвы одобрила проведение митинга на проспекте Сахарова 1 февраля 2020 года. Как сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, согласованное властями количество участников мероприятия — до 10 тысяч человек. Инициаторами акции выступила инициативная группа москвичей.

- В правительство Москвы от группы граждан поступило уведомление о намерении провести 1 февраля 2020 г. митинг на проспекте Академика Сахарова с количеством участников до 10 тыс. человек, - говорится в заявлении департамента. - Сообщаем, что органами власти Москвы по результатам рассмотрения уведомления согласовано проведение публичного мероприятия в форме митинга с участием до 10 тыс. человек на участке проспекта Академика Сахарова от ул. Садовая-Спасская до ул. Маши Порываевой с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив д. 9.

Ранее в пятницу столичные власти также согласовали проведение шествия 19 января 2020 года. Акция будет посвящена памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых 19 января 2009 года. Шествие пройдет в центре Москвы по Бульварному кольцу - по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам. Участники шествия понесут цветы к дому № 1 по улице Пречистенка, возле которого погибли Бабурова и Маркелов.