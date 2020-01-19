2020-01-19T11:28:43+03:00
Общество

Погода в Москве на 19 января: температура поднимется до +2

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в столице
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Погода в Москве на 19 января: температура поднимется до +2Погода в Москве на 19 января: температура поднимется до +2Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 19 января, в Москве ожидается облачная погода без осадков и от нуля до двух градусов тепла. Таким образом температура в столице останется на 6-8 градусов выше климатической нормы января. Об этом рассказал эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве преобладание облачной погоды, преимущественно без осадков. Максимальная температура в городе от нуля до плюс 2, в Подмосковье от минус двух до плюс трех», - приводят РИА Новости прогноз синоптика.

Как уточнил специалист «Фобос», такой прогноз обусловлен северным периферийным антициклоном. Его западные потоки продолжат поставлять атлантическое тепло в столичный регион.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что на следующий неделе в Москву придёт снег. В Гидрометцентре сообщили, что осадки придут в столицу на три дня. Их стоит ждать со среды по пятницу и уже к следующим выходным в столице опять установиться теплая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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