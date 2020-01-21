Январь в Москве установил абсолютный температурный рекорд

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:35:38+03:00

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Январь 2020 года установил абсолютный температурный рекорд. В первые 20 дней нового года воздух аномально прогрелся и температура воздуха превысила климатическую норму на 9 градусов. Такого не случалось ни разу за всю историю метеорологических наблюдений, отметила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

При этом, по данным метеорологов, до конца месяца существенных изменений погоды не предвидится.

«Большую часть последней декады января, которая по климату считается самой холодной, температура воздуха в Москве и Подмосковье будет колебаться около отметки 0 градусов», — цитирует Позднякову сайт телеканала «360».

Специалист добавила, что в отдельные дни температура воздуха ночью будет опускаться до -6, а днем также будет сохраняться слабый минус. Но все же в основном, температура редко будет опускаться ниже ноля.

Метеоролог назвала погодную обстановку крупной положительно аномалией и добавила, что существенных осадков до конца января не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU