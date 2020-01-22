2020-01-22T09:38:53+03:00
Происшествия

На мусорке в Подмосковье нашли пакеты с частями человеческого тела

Неизвестный снял кожу с груди мужчины и вытащил внутренние органы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Начато расследование преступленияНачато расследование преступленияФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В подмосковном Солнечногорске нашли пакеты с частями человеческого тела. Кто-то расфасовал по четырем мешкам два бедра, таз с мужским половым органом и грудную клетку без внутренностей, с которой сняли кожу.

Страшную находку сделал 49-летний житель поселка Поварово в минувший вторник, 21 января. Ему показались подозрительными пакеты, лежащие в мусорном контейнере. В полицию обратился младший брат шокированного мужчины. На место тут же отправились правоохранители.

Установить личность погибшего пока не представляется возможным. Головы рядом с другими частями тела не обнаружено. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, труп направлен в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года в Подмосковье нашли сразу несколько обезглавленных тел. У одного из них не было также кистей рук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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