На мусорке в Подмосковье нашли пакеты с частями человеческого тела

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:38:53+03:00

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В подмосковном Солнечногорске нашли пакеты с частями человеческого тела. Кто-то расфасовал по четырем мешкам два бедра, таз с мужским половым органом и грудную клетку без внутренностей, с которой сняли кожу.

Страшную находку сделал 49-летний житель поселка Поварово в минувший вторник, 21 января. Ему показались подозрительными пакеты, лежащие в мусорном контейнере. В полицию обратился младший брат шокированного мужчины. На место тут же отправились правоохранители.

Установить личность погибшего пока не представляется возможным. Головы рядом с другими частями тела не обнаружено. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, труп направлен в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года в Подмосковье нашли сразу несколько обезглавленных тел. У одного из них не было также кистей рук.

ИСТОЧНИК KP.RU