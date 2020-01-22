На мусорке в Подмосковье нашли пакеты с частями человеческого тела
В подмосковном Солнечногорске нашли пакеты с частями человеческого тела. Кто-то расфасовал по четырем мешкам два бедра, таз с мужским половым органом и грудную клетку без внутренностей, с которой сняли кожу.
Страшную находку сделал 49-летний житель поселка Поварово в минувший вторник, 21 января. Ему показались подозрительными пакеты, лежащие в мусорном контейнере. В полицию обратился младший брат шокированного мужчины. На место тут же отправились правоохранители.
Установить личность погибшего пока не представляется возможным. Головы рядом с другими частями тела не обнаружено. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, труп направлен в морг для проведения судебно-медицинского исследования.
Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года в Подмосковье нашли сразу несколько обезглавленных тел. У одного из них не было также кистей рук.
ИСТОЧНИК KP.RU