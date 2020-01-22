Из-за теплой погоды перелетные птицы могут вернуться с юга раньше времени

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:33:31+03:00

Перелетные птицы в этом году могут вернуться раньше времени Фото: Игорь Зарембо

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Из-за аномально теплой зимы перелетные птицы могут начать возвращаться в Московских регион раньше времени. Например, грачи и вовсе могут вернуться на месяц раньше ожидаемого. Об этом рассказал РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«Если такая погода продолжится, то не исключаю, что прилет ранних весенних птиц может начаться с февраля. Если раньше грачи прилетали в 10-х числах марта, то сейчас они могут прилететь при такой погоде в середине февраля», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что жаворонки, как правило, возвращаются с юга в конце марта, но при таких условиях не исключено, что они прилетят в первую неделю весны.

А тем временем в Московском регионе продолжает удерживаться аномально теплая погода. При этом до конца января никаких значительных перемен не ожидается, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU