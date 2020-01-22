В «Шереметьево» опровергли сообщения о подозрении на коронавирус у пассажира

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:31:00+03:00

«Шереметьево» опроверг сообщения о подозрении на коронавирус у пассажира Фото: Мария ЛЕНЦ

В Роспотребнадзоре сообщили, что точный диагноз гражданину Канады не установлен

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В московском аэропорту «Шереметьево» опровергли сообщения о подозрении на коронавирус нового типа у одного из пассажиров.

«Это гражданин Канады с пищевым отравлением, он улетел заграницу», - рассказали в пресс-службе авиагавани.

При этом в Роспотребнадзоре прилетевшему в Москву из Таиланда пассажиру пока не установлен точный диагноз, самолет дезинфицирован.

Как сообщал сайт kp.ru, 22 января из питерского аэропорта Пулково на «Скорой» увезли одного из пассажиров с подозрением на коронавирус. 23-летний молодой человек прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая. Уже будучи в больнице, он прошел ряд обследований. В итоге «китайской пневмонии» у него не выявили. В его случае речь идет о простом ОРВИ.

Напомним, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 17 человек, число заболевших возросло до 444. В Китае предупредили о возможности мутации этого вируса и призвали граждан не ездить в Ухань – город, откуда началось распространение нового заболевания. По стране сейчас проводят масштабную дезинсекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU