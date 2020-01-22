В «Шереметьево» опровергли сообщения о подозрении на коронавирус у пассажира
В московском аэропорту «Шереметьево» опровергли сообщения о подозрении на коронавирус нового типа у одного из пассажиров.
«Это гражданин Канады с пищевым отравлением, он улетел заграницу», - рассказали в пресс-службе авиагавани.
При этом в Роспотребнадзоре прилетевшему в Москву из Таиланда пассажиру пока не установлен точный диагноз, самолет дезинфицирован.
Как сообщал сайт kp.ru, 22 января из питерского аэропорта Пулково на «Скорой» увезли одного из пассажиров с подозрением на коронавирус. 23-летний молодой человек прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая. Уже будучи в больнице, он прошел ряд обследований. В итоге «китайской пневмонии» у него не выявили. В его случае речь идет о простом ОРВИ.
Напомним, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 17 человек, число заболевших возросло до 444. В Китае предупредили о возможности мутации этого вируса и призвали граждан не ездить в Ухань – город, откуда началось распространение нового заболевания. По стране сейчас проводят масштабную дезинсекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU