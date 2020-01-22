В Москве белый Ford создал многокилометровую пробку, выехав на трамвайные пути

22 Янв. 2020 2020-01-22T23:12:59+03:00

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Вечером в среду, 22 января, молодой человек за рулем белого Ford в красной рубашке и с красным айфоном устроил многокилометровую пробку, выехав на трамвайные пути.

Юноша выехал на то место, где машины в принципе ездить не могут. Его автомобиль встал на трамвайных путях перед Строгинским мостом по направлению к Московской области. В результате трамваи от станции метро Щукинская до Строгино стояли, а люди вынуждены идти пешком.

Трамваи стоят, а людям приходится идти пешкомФото: Александр БОЙКО

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году в центре Ростова-на-Дону мужчина создал огромную пробку, двигаясь под «кирпич». Внедорожник марки Mercedes пытался проехать по однополосному переулку, где уже два года можно двигаться только в одном направлении, однако это не остановило нарушителя. В итоге собралась большая пробка, а мужчина понял, что его не пропустят, сдал назад и уехал.

ИСТОЧНИК KP.RU