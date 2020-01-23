2020-01-23T11:26:05+03:00
Москва

Назван самый популярный ЗАГС в Москве

Он работает круглосуточно каждый день
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые популярные ЗАГСы МосквыНазваны самые популярные ЗАГСы МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самым популярным у молодоженов в 2019 году стал Дворец бракосочетания №1. Это отделение также известно, как Грибоедовский ЗАГС. По данным пресс-службы управления ЗАГС Москвы, в минувшем году здесь было зарегистрировано более 5,6 тысяч браков.

Специалисты отмечают, что с начала декабря прошлого года Грибоедовский загс начал работать ежедневно, а с 21 декабря и вовсе перешел на круглосуточный режим работы.

«Такой график работы ЗАГСа позволит большему числу пар вступить в брак именно в легендарном дворце. А также молодожёнам будет доступна регистрация брака в красивые даты, которые выпадают на официальные выходные дни отделов ЗАГС», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства RT.

В управлении добавили, что в пятерку самых востребованных у молодоженов ЗАГСов вошли Шипиловский, Кутузовский, Таганский и Чертановский. В красивые даты (2, 20 и 22 февраля 2020 года) здесь планируют расписаться порядка трех тысяч влюбленных пар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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