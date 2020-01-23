В Москве воспитательница элитного детского сада издевалась над воспитанниками

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:56:28+03:00

Ежемесячно родители платили по 100 тысяч рублей за возможность посещать дошкольное учреждение

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Случаи издевательств над детьми в детских садах, к сожалению, не так редки. Вот новая история, на этот раз из элитного детского сада в Москве.

О случившемся догадалась мама одного из воспитанников и заставила администрацию показать записи с камер видеонаблюдения. Теперь женщина пытается добиться наказания для воспитательницы, а еще пытается поправить пошатнувшееся здоровье своего пятилетнего сына.

Все произошло в дошкольном учреждении под Троицком. Посещение трехъязычного детского центра Bumblebee — так называется учреждение — обходилось семье в 100 тысяч рублей ежемесячно.

В какой-то момент мама заметила, что сын вместо того, чтобы развиваться начинает замыкаться в себе.

- Он в ночи просыпался — плакал. Просто внезапно, ни с чего. Сильно плакал. Начал писаться, а самое страшное — у него сильно испортилась речь. Запинки, сильное заикание! — рассказала женщина телеканалу «360».

Мама решила искать причину в детском саду и не ошиблась. На записях с камер видеонаблюдения она увидела, что воспитательница часто применяла методы шоковой терапии: запирала детей в туалете, выключала свет в помещении, оставляя их в полной темноте.

Те не менее, в администрации встали за защиту сотрудницы и обвинили маму мальчика в давлении.

- Мы сейчас подали заявление о возбуждении уголовного дела. И отделом по делам несовершеннолетних города Троицк производится проверка в отношении потерпевшего. У воспитательницы даже педагогического образования нет. Надеемся, что эти люди больше не будут работать с детьми, - сообщила юрист Мария Золотковская.

После того, как история вышла за пределы детского сада, родители стали переводить своих детей в другие учреждения. Помимо этого, оказалось, что учреждение работало без лицензии.

Ранее похожая история произошла в Ростовской области. Там сотрудница дошкольного учреждения заклеивала детям рты скотчем и била по рукам самых активных воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU