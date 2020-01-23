2020-01-23T13:37:32+03:00
Звезды

Юбилейные выставки музеев ВДНХ посетили 140 тысяч человек

Экспозиции были посвящены истории выставки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Временные выставки ВДНХ посетили почти 150 тысяч человекВременные выставки ВДНХ посетили почти 150 тысяч человек
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Три временные экспозиции, которые разместили на ВДНХ к 80-летию выставки, с лета 2019 года посетили 140 тысяч человек. Здесь гости смогли увидеть архивные фото и различные артефакты, которые связаны с историей главной выставки страны.

«Свыше 100 различных событий прошло на ВДНХ в честь 80-летия: фестивали, концерты, экскурсии, образовательные программы. Также к юбилею комплекса были приурочены сразу три выставки. Их в общей сложности посетили 140 тысяч человек», — цитирует слова заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину РИАМО.

Тематические выставки работали на территории ВДНХ с 31 июля 2019 года до 12 января 2020 года. На экспозиции «Посмотрим выставку! или Культурный код ВДНХ» были представлены инсталляции, картины и предметы, связанные с историей выставки, а также отрывки кинолент, которые снимали на ВДНХ.

Кроме того посетителям были доступны такие произведения искусства, как картины Василия Поленова, Ильи Репина, Василия Верещагина, Исаака Левитана, Ивана Аи вазовского, Аркадия Пластова и других художников. Также были представлены предметы декоративно прикладного искусства, в частности, собрание керамики Пабло Пикассо, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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