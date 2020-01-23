2020-01-23T14:29:15+03:00
Москва

В Подмосковье в 2019 году провели более 5,7 тысяч процедур ЭКО

В сравнении с 2018 годом этот показатель вырос
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье в 2019 году выросло число процедур ЭКОВ Подмосковье в 2019 году выросло число процедур ЭКО
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За 2019 год в Московской области провели более 5,7 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Экстракорпоральное оплодотворение дает возможность забеременеть тем женщинам, которые не могут сделать это естественным путем. Ежегодно мы увеличиваем число процедур ЭКО в Подмосковье», — цитирует министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригунову телеканал «360».

Для примера, в 2018 году было сделано всего 4,8 тысячи таких процедур.

При этом министр добавила, что ЭКО в Подмосковье делают бесплатно, в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). А пациенткам приходится ждать проведения процедуры не более 21 дня.

Для того, чтобы получить услугу по ОМС, необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Здесь женщина может пройти необходимое обследование и получить направление ко врачу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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