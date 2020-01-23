Синоптики пообещали, что зима в Москве задержится

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:47:57+03:00

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Снежная и морозная погода в Москве сохранится в ближайшие дни. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Зима сохранится... Сегодня ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днём -5…-3 °С, в ночь переменная облачность без осадков, до -8…-6 °С», — цитирует метеоролога RT.

По его словам теплый фронт, который надвигается на столичный регион, принесет снеговые облака. Ветер усилится, а осадки продолжатся хотя и будут не такими существенными.

Научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд предупредил, что если в четверг возможен лишь небольшой снег, то в пятницу осадки будут более обильными. Снежный покров будет небольшим, но все же сохранится несколько дней.

«Его высота сейчас около пяти сантиметров в среднем. На лыжах, санках, бабу снежную лепить тяжело, но глаз радуется», — цитирует Вильфанда телеканал «360».

А вот со второй половины следующей недели столбики термометров снова поползут вверх, в город вернутся аномально теплая для зимы погода, предупреждают синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU