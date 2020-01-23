В Подмосковье в крови восьмимесячного ребенка нашли вещества из спайса

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:11:34+03:00

Днем в среду, 22 января в подмосковном городе Клин с признаками отравления был госпитализирован восьмимесячный ребенок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мальчик сейчас в реанимации, но его жизни ничто не угрожает

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Днем в среду, 22 января в подмосковном городе Клин с признаками отравления был госпитализирован восьмимесячный ребенок. Состояние малыша было настолько тяжелым,что он на короткое время впал в кому. В крови ребенка обнаружили вещества, входящие в курительную смесь - спайс.

- В ОМВД России по городскому округу Клин поступило сообщение о госпитализации ребенка 2019 года рождения с отравление неизвестным веществом, - официально подтвердили информацию о прошествии в пресс-службе УМВД по Московской области.

Сейчас ребенок находится в реанимации. Малыш быстро идет на поправку, его жизни ничто не угрожает. Тем временем, его родителей уже опросили следователи. Оба уверяют, что понятия не имеют, чем отравился их сын.

Доследственную проверку ведет Подмосковная полиция. Семья ранее на учете в ПДН не стояла.

ИСТОЧНИК KP.RU