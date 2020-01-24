2020-01-24T08:43:19+03:00
Происшествия

В подмосковном Раменском вспыхнули торговые ряды

Огонь распространился на площади в 450 квадратных метров [видео]
Елена АКИМОВА
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На рынке в подмосковном поселке Быково вспыхнул пожарНа рынке в подмосковном поселке Быково вспыхнул пожарФото: СОЦСЕТИ
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В Раменском рано утром произошел крупный пожар. Огонь распространился на территории рынка в поселке Быково. Огненная стихия уничтожила почти 450 квадратных метров площади.

- Сообщение о пожаре на улице Праволинейная поступило утром. На место были отправлены 39 человек личного состава. К 6:14 пожар был локализован, - рассказали телеканалу «360» в пресс-службе МЧС России по Московской области.

С открытым огнем удалось справиться, но работы в торговых рядах еще не завершены. Ведется проливка конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания.

Сообщения о погибших и пострадавших не поступало.

В Раменском загорелись торговые ряды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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