В подмосковном Раменском вспыхнули торговые ряды
В Раменском рано утром произошел крупный пожар. Огонь распространился на территории рынка в поселке Быково. Огненная стихия уничтожила почти 450 квадратных метров площади.
- Сообщение о пожаре на улице Праволинейная поступило утром. На место были отправлены 39 человек личного состава. К 6:14 пожар был локализован, - рассказали телеканалу «360» в пресс-службе МЧС России по Московской области.
С открытым огнем удалось справиться, но работы в торговых рядах еще не завершены. Ведется проливка конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания.
Сообщения о погибших и пострадавших не поступало.
В Раменском загорелись торговые ряды.
ИСТОЧНИК KP.RU