Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за всю зиму

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:32:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночь с четверга на пятницу, 24 января, стала самой холодной за всю зиму в Москве. Такие данные предоставил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Минимальная температура в Москве на ВДНХ в 23.59 или в полночь составила -5,8, а в 00.01 уже сегодня -6,2 градуса, так что получается, что прошедшая ночь стала самой холодной в этом январе и за всю зиму", - цитирует РИА Новости специалиста.

Синоптики обещают, что февраль будет еще более морозным. Сильных минусовых температур ждать не стоит, но временами столбики термометров в Центральной России будут опускаться даже ниже -10 градусов, передает сайт kp.ru.

Пока же в столице настолько тепло, что даже ежики выходят их зимней спячки. Зоологи успокаивают - когда похолодает, животные снова уснут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/756163" frameborder="0"></iframe> На Москву обрушился снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU