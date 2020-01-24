Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за всю зиму
Ночь с четверга на пятницу, 24 января, стала самой холодной за всю зиму в Москве. Такие данные предоставил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Минимальная температура в Москве на ВДНХ в 23.59 или в полночь составила -5,8, а в 00.01 уже сегодня -6,2 градуса, так что получается, что прошедшая ночь стала самой холодной в этом январе и за всю зиму", - цитирует РИА Новости специалиста.
Синоптики обещают, что февраль будет еще более морозным. Сильных минусовых температур ждать не стоит, но временами столбики термометров в Центральной России будут опускаться даже ниже -10 градусов, передает сайт kp.ru.
Пока же в столице настолько тепло, что даже ежики выходят их зимней спячки. Зоологи успокаивают - когда похолодает, животные снова уснут.
На Москву обрушился снегопад.
ИСТОЧНИК KP.RU
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