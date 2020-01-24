2020-01-24T15:05:10+03:00
Москва

Подмосковных водителей предупредили о гололеде

Из-за перепада температур на дорогах становится сколько
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье предупредили о гололеде. Фото из архива КП.В Подмосковье предупредили о гололеде. Фото из архива КП.
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В пятницу, 24 января, в Подмосковье на дорогах прогнозируют непростую ситуацию. Как сообщили в региональном Минтрансе, из-за похолодания возможен гололед.

Кроме того в ближайшие сутки в Московской области ожидаются осадки — снег и дождь. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля — от минус четырех до двух градусов тепла.

«При таких погодных условиях на дорогах возможно образование гололедицы», - цитирует предупреждение областного Минтранса интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Дорожные специалисты круглосуточно мониторят ситуацию в регионе. В случае необходимости они готовые оперативно реагировать на изменения погоды.

В ведомстве призывают водителей быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

«Следует соблюдать скоростной режим, быть осторожными на опасных поворотах, спусках и подъемах, на искусственных сооружениях», - напомнили в Минтрансе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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