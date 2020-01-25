Погода в Москве на 25 января 2020 года: мокрый снег и сильный ветер

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:21:19+03:00

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 25 января 2020 года

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Прогноз погоды в Москве на 25 января 2020 года предвещает жителям города слякоть и сильный ветер.

Температура воздуха днем поднимется до 0..+2 градусов, а воздушные потоки западного и северо-западного направлений разовьют скорость 7-12 метров в секунду. Местами порывы могут достигать даже 18 м/с. На дорогах образуется гололедица.

Временами возможно выпадение умеренных осадков в виде мокрого снега. В целом на улице будет облачно, передает Гидрометцентр России. Атмосферное давление вот уже несколько дней пониженное - всего 733 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье погода будет примерно такой же. Правда, ветер слегка утихнет, а осадков станет меньше.

Сайт kp.ru писал, что из-за аномально теплой зимы в столице из спячки вышли ежики. Однако синоптики обещают, что в феврале придет похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU