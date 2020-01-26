2020-01-26T16:27:43+03:00
Общество

Московские электробусы вышли на маршрут № 832 до спортцентра «Крылатское»

Число маршрутов, где курсируют электрические автобусы, достигло двадцати
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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За два года электробусы перевезли свыше 26 млн пассажировЗа два года электробусы перевезли свыше 26 млн пассажировФото: Михаил ФРОЛОВ
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Электробусы начали работать на маршруте № 832 на западе Москвы. Транспорт курсирует от Крылатского по Осеннему бульвару через метро «Крылатское», далее по дублеру Рублевского шоссе, Крылатской и Островной улицам – до спортцентра «Крылатское».

- Это уже 20-й по счету маршрут в столице, где курсируют электрические автобусы. Всего в Москве работают 300 электробусов – маршруты пролегают на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города. Ежедневно экологическим транспортом пользуются свыше 160 тысяч пассажиров, – рассказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

На прошлой неделе электробусы вышли на ночной маршрут – № н3, который курсирует от Уссурийской улицы до метро «Китай-город». Вместимость каждого электробуса - 85 пассажиров (30 мест для сидения). В них есть все современные возможности: спутниковая навигация, в салоне есть медиаэкраны с информацией, система климат-контроль, USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов и бесплатный Wi-Fi. За два года электробусы перевезли свыше 26 млн пассажиров. В 2020 году столица пополнит парк электробусов — на маршруты выйдут еще 300 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Московские электробусы вышли на маршрут № 832 до спортцентра «Крылатское»
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