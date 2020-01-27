2020-01-27T12:40:21+03:00
Москва

Около 2 тысяч машин расчищали подмосковные дороги от снега в минувшие выходные

Технике удалось расчистить более 57 тысяч километров дорожного полотна
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье более 2 тысяч машин расчищали дороги от снегаВ Подмосковье более 2 тысяч машин расчищали дороги от снегаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшие выходные, 25 и 26 января, в Московской области для обработки и очистки дорог от снега было задействовано порядка двух тысяч комбинированных спецмашин. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

«В выходные более двух тысяч комбинированных дорожных машин работали в четыре цикла, так обработано и очищено более 57,3 тысячи километров муниципальных и региональных дорог», - цитирует главу ведомства Алексея Гержика интернет издание «Подмосковье сегодня».

В министерстве добавили, что в регионе круглосуточно ведется наблюдение за состоянием дорожной сети. Ведомство оперативно сотрудничает с ГИБДД и муниципальными службами Подмосковья, передает телеканал «360».

В Минтрансе напомнили, что в понедельник, 27 января, также пройдет снег, прогнозируется усиление ветра. В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим и проявлять осторожность на опасных поворотах, спусках и подъемах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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