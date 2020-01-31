2020-01-31T14:13:01+03:00
Москва

Пожароопасный сезон в столичном регионе хотят объявить на месяц раньше

МЧС проведет мониторинг торфяников и примет решение на общем заседании
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Пожароопасный сезон в столичном регионе могут объявить раньшеПожароопасный сезон в столичном регионе могут объявить раньшеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Из-за теплой зимы в московским регионе пожароопасный сезон может быть открыт на месяц раньше обычного. В связи с бесснежной погодой режим повышенной опасности могут объявить уже 1 апреля. Об этом заявил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Снега мало. <...> Даты мы смещаем. Начало пожароопасного периода будет не с 1 мая, а с 1 апреля. Это в том числе отразится на штрафных санкциях. <...> На 6 февраля планируется совместное заседание КЧС Подмосковья и Москвы с привлечением соседних субъектов», - приводит слова эксперта РИАМО.

В ближайшее время ведомство проведет мониторинг состояния торфяников на востоке и северо-востоке области.

Полетыкин подчеркнул, что для принятия решения на совещание будут приглашены представители МЧС со всех соседних субъектов. Эта встреча нужна как раз для того, чтобы обсудить состояние торфяников и при необходимости уже начать работы по перекачке из резервуаров в обводненные каналы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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