Погода в Москве на 2 февраля 2020 года: снег с дождем и плюсовая температура

2 Февр. 2020 2020-02-02T07:13:28+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 2 февраля 2020 года

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Погода в Москве на 2 февраля 2020 года будет облачной. В городе ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, а также местами образуется гололедица.

Температура воздуха днем не будет опускаться ниже нуля и составит в среднем 0..+2 градуса. Ночью столбики термометров останутся в том же положении.

Ветер южного и юго-западного направлений движения разовьет скорость 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, пониженное - 731 миллиметр ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что грядущая неделя станет самой холодной в течении этой рекордно теплой зимы. Температура воздуха может опустится даже до -14 градусов, но продлится это недолго - всего несколько дней. Начнется все со вторника, 4 февраля, а завершится в воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU