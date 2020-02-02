Погода в Москве на 2 февраля 2020 года: снег с дождем и плюсовая температура
Погода в Москве на 2 февраля 2020 года будет облачной. В городе ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, а также местами образуется гололедица.
Температура воздуха днем не будет опускаться ниже нуля и составит в среднем 0..+2 градуса. Ночью столбики термометров останутся в том же положении.
Ветер южного и юго-западного направлений движения разовьет скорость 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, пониженное - 731 миллиметр ртутного столба.
Сайт kp.ru писал, что грядущая неделя станет самой холодной в течении этой рекордно теплой зимы. Температура воздуха может опустится даже до -14 градусов, но продлится это недолго - всего несколько дней. Начнется все со вторника, 4 февраля, а завершится в воскресенье.
ИСТОЧНИК KP.RU
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