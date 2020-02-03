В Москве 2 февраля выпала почти четверть месячной нормы осадков
Метеобюро Москвы и Московской области сообщает, что в столице в воскресенье, 2 февраля зафиксирован прирост более семи миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега. Синоптики отмечают, ближайшие два дня погода будет похожей, хоть осадки и будут менее интенсивными.
- Менее чем за сутки в Москве выпало около 20% февральской нормы осадков, - уточнили в метеобюро для "Интерфакса"
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 3 февраля температура воздуха составит около 2-3 градусов со знаком плюс. Ожидается дождь со снегом. А во вторник, 4 февраля немного похолодает до -2-4 градусов, и пройдет снег.
Ранее сайт kp.ru писал, что синоптики назвали погоду аномальной. Они даже называли причину, по которой в России не было "настоящей" зимы. Это связано с ослаблением "сибирского максимума".
ИСТОЧНИК KP.RU