Капремонт первых четырех поликлиник начнется в феврале
Капитальный ремонт в первых четырех поликлиниках Москвы начнется в феврале 2020 года. В зданиях медучреждений планируется установить новое оборудование, заменить коммуникации, поставить удобную мебель и модернизировать кабинеты всех врачей. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В феврале начнется ремонт первых четырех учреждений, всего в текущем году планируется начать ремонт в 50 поликлиниках в соответствии с новым стандартом. Новый стандарт – это удобство и комфорт для пациентов и врачей, высокая доступность самых нужных специалистов, современное оборудование для диагностики и профилактики болезней», - цитирует Ракову Москва 24.
Сообщается, что первыми отремонтируют поликлиники в Юго-Восточном и Юго-Западном округах. Учреждения планируется обновить не только по внутреннему наполнению, но и внешне.
На период проведения ремонта пациенты будут переведены в другие филиалы столичных поликлиник, передает ФАН со ссылкой на mos.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU