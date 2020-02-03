Возбуждено дело на пьяную москвичку, посадившую ребенка за руль каршеринга

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:56:26+03:00

В Подмосковье возбуждено уголовное дело на девушку, которая посадила ребенка за руль каршерингового авто Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Московской области полицейские возбудили уголовное дело на девушку, которая разъезжала пьяная за рулем каршеринга. Москвичка не только нарушила ПДД, но и посадила за руль маленького ребенка.

- После проверки было возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в ситуацию, представляющую опасность для жизни. Сейчас подозреваемая в розыске, - цитирует сообщение пресс-службы ГСУ СКР по Москве телеканал «360».

Нарушительница села за руль арендованного авто 25 января. Девушка взяла машину в Наро-Фоминске и отправилась кататься по улицам города. Вместе с ней был ребенок, которому «заботливая» мама дала порулить.

Ранее полиция ищет троих мужчин, которые устроили очень странную аварию. Они остановили каршеринговую машину напротив здания ГУ МВД по Москве на Петровке, поставили коробку в режим Drive и убежали.

ИСТОЧНИК KP.RU