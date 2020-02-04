В Москве жильцы многоквартирного дома оказались в «огненной» ловушке

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:25:38+03:00

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В Москве жильцы четырехэтажного дома по улице Петра Романова оказались заблокированы в «огненной» ловушке. Из-за пожара в квартире на верхнем этаже несколько человек не успели выбежать на улицу.

Сообщение о возгорании поступило ночью 4 февраля. Горела квартира на последнем этаже. Огонь распространился стремительно, отрезав жильцам путь на улицу.

Четыре человека были вынуждены спасаться от огня на балконе. Именно там их застали прибывшие пожарные.

Пока сообщений о погибших и пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются, сообщает Пятый канал.

Ранее в Москве произошел пожар в "звездном доме". Огонь в старинном жилом доме, стоящем в центре Москвы, начался около 1 часа ночи - загорелась квартира на пятом этаже. По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU