В Москве жильцы многоквартирного дома оказались в «огненной» ловушке
В Москве жильцы четырехэтажного дома по улице Петра Романова оказались заблокированы в «огненной» ловушке. Из-за пожара в квартире на верхнем этаже несколько человек не успели выбежать на улицу.
Сообщение о возгорании поступило ночью 4 февраля. Горела квартира на последнем этаже. Огонь распространился стремительно, отрезав жильцам путь на улицу.
Четыре человека были вынуждены спасаться от огня на балконе. Именно там их застали прибывшие пожарные.
Пока сообщений о погибших и пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются, сообщает Пятый канал.
Ранее в Москве произошел пожар в "звездном доме". Огонь в старинном жилом доме, стоящем в центре Москвы, начался около 1 часа ночи - загорелась квартира на пятом этаже. По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж.
ИСТОЧНИК KP.RU