Водителей предупредили об увеличении числа ДТП из-за изменения погоды в Подмосковье

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:22:32+03:00

Водителей предупредили о гололедице и об осадках Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автовладельцев и пешеходов призвали быть осторожнее на дорогах

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Из-за ухудшения погодных условий — осадков и мороза — в Московской области может увеличиться число дорожных аварий. Об этом подмосковных водителей предупредили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве добавили, что на дорогах возможна гололедица и призвали водителей и пешеходов быть внимательнее.

«Минтранс и ГИБДД Подмосковья призывают водителей соблюдать скоростной режим, снижать скорость в населенных пунктах и заблаговременно останавливаться перед пешеходными переходами, не выезжать на дорогу на летней резине», — цитирует сообщение Минтранса интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным ведомства, за январь 2020 года в Подмосковье произошло более 370 аварий, большая часть из которых по причине превышения скорости водителем. В этих ДТП погиб 51 человек, 472 пострадали, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU