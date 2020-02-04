Собянин: Боткинская больница должна быть одной из лучших клиник в Европе

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:32:50+03:00

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Боткинская больница после капитального ремонта станет одной из самых современных клиник Европы. Об этом рассказал Сергей Собянин, 4 февраля посетивший крупнейший столичный стационар. Мэр Москвы осмотрел гематологический корпус городской клинической больницы им. С.Боткина, в котором прошла масштабная реконструкция.

- Боткинская больница - одна из крупнейших больниц в России и в Европе, но важно, чтобы она была не только самой крупнейшей - она должна быть одной из самых лучших клиник, - подчеркнул столичный градоначальник. - Для этого мы проводим большую реконструкцию этой клиники.

Сергей Собянин рассказал, как проходит ремонт. Первый этап реконструкции, в ходе которого были отремонтированы четыре корпуса больницы, уже завершен.

- В том числе офтальмологический корпус, патологоанатомический корпус, нефрологический и корпус, который, по сути дела, является центром для лечения заболеваний крови; суперсовременный, с хорошим оборудованием. Корпус, который будет обеспечивать еще и онкологическую помощь, - сообщил мэр столицы.

Гематологический корпус заработает уже в марте 2020 года. Он станет основной клинической базой Московского городского гематологического центра, который действует на базе Боткинской больницы. В корпусе появится отделение трансплантации костного мозга с банком и криохранилищем клеточного материала. Отделение будет оснащено суперсовременным оборудованием, которое поможет более оперативно и точно ставить диагноз пациентам. Планируется, что врачи отделения будут проводить до 150 операций по трансплантации в год.

Благодаря реконструкции гематологический корпус сможет принимать на треть больше пациентов, чем до ремонта. Лечение здесь будут получать до 6 тысяч человек в год. Пациенты смогут пройти курсы химио-, иммуно-, таргетной терапии. К современному оборудованию корпуса добавились аппараты УЗИ и КТ: они помогут диагностировать причины большинства инфекционных осложнений на месте, без транспортировки пациента в другие корпуса больницы. Это особенно важно для больных с ослабленным иммунитетом, которые могут не перенести переезд в другое медучреждение. А в отделении реанимации уже установили аппараты «искусственная печень» и «искусственная почка»: они будут спасать жизни самых тяжелых пациентов.

Корпус №1 ГКБ им. Боткина был построен в 1909 году. Еще 10 лет назад, в 2010-х, корпус отчаянно нуждался в ремонте: старое здание уже не отвечало всем потребностям врачей и пациентов. Столичное правительство утвердило программу модернизации ГКБ им Боткина год назад, и за это время было отремонтировано четыре корпуса. Следующим этапом станет ремонт еще нескольких корпусов, а так же строительство нового комплекса скорой помощи.