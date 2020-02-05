В четыре районных суда Москвы поступили сообщения о "минировании"

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:39:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве проходит эвакуация четырех районных судов. Экстренные службы города получили анонимные сообщения об угрозе взрывов. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорсуда в среду, 5 февраля.

"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в Кунцевском, Савёловском, Щербинском, Останкинском районных судах", - цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы.

Всех работников и посетителей учреждений выводят из зданий.

Напомним, что очередная волна "минирований" обрушилась на столицу в конце ноября прошлого года. В экстренные службы поступают анонимные сообщения о бомбах в судах, школах, метро, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Сайт kp.ru писал, что, например, 20 января в Москве была объявлена угроза взрыва в 100 образовательных учреждениях и детских садах. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU