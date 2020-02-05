На 18 станциях МЦД построят погодные модули

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:21:40+03:00

Под крышей модно будет укрыться во время дождя или снега

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На станция Московских центральных диаметров (МЦД) продолжаются работы по улучшению инфраструктуры. В ближайшее время на 18 станциях планируется установить погодные модули, которые защитят пассажиров от снега, дождя и ветра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Для защиты пассажиров от осадков и ветра на станциях Московских центральных диаметров устанавливаются погодные модули. Нашими коллегами из АО «Центральная ППК» планируется провести монтаж еще 172 модулей на 18 станциях, из них каркасы собраны и уже находятся в процессе обшивки у 85 модулей, в ближайшее время начнется монтаж еще 87», – цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

Отмечается, что каркас модулей выполнен из нержавеющей стали, а цвета панелей будут выбраны под цвел линии МЦД, на которой расположена та или иная станция - желто-оранжевый (физалис) на Белорусско-Савеловском диаметре и ярко-розовый (фуксия) на Курско-Рижском.

Кроме того на станциях продолжается установка и размещение элементов навигации: стикеров, указателей, стендов и плакатов с полезной информацией, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU