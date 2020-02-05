2020-02-05T14:56:33+03:00
Москва

В Подмосковье за сутки обработали более 25 тысяч километров дорог

В регионе за дорожной ситуацией следят в круглосуточном режиме
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье расчищают дороги от снегаВ Подмосковье расчищают дороги от снегаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За минувшие сутки в Московской области обработали и очистили от снега и льда 25,8 тысяч километров дорог. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Для обработки на дороги в регионе вышло более 1,1 тысячи специализированных автомобилей. В первую очередь техника расчищала вылетные магистрали, опасные участки и загруженные трассы, а также подъезды к школам и поликлиникам.

Больше всего дорог было расчищено в Солнечногорске, Рузе, Истре, Коломне, Шатуре, Воскресенске и еще в нескольких подмосковных городах, передает телеканал «360».

Сообщается, что за дорогами в Московской области идет постоянное наблюдение, в регионе дежурят около 1,4 тысячи машин. Дорожные рабочие сотрудничают как с муниципальными службами, так и с областным ГИБДД, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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