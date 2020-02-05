2020-02-05T17:46:41+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина убил кота на глазах своего ребенка

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Пьяный мужчина убил кота на глазах своего ребенкаПьяный мужчина убил кота на глазах своего ребенкаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Подмосковья, убившего кота. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 32-летний мужчина поймал кота, убил животное и выкинул его со второго этажа многоквартирного дома. Все это произошло на глазах у его маленького сына.

Об инциденте сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

- В дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о том, что в поселке Гарь-Покровское обнаружен труп кошки, - приводит её слова ТАСС.

В МВД добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 245 "Жестокое обращение с животными". Согласно этой статье, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Похожий случай произошел около года назад в Гродно. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения зверски убил дворового котенка. Вычислить живодера удалось благодаря установленным на гараже камерам. Мужчину приговорили к двум месяцам заключения и принудительному лечению от хронического алкоголизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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