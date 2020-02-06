2020-02-06T12:17:10+03:00
Москва

Станцию «Смоленская» на синей ветке закроют до лета 2021 года

Здесь проведут ремонт вестибюля и заменят эскалаторы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Станцию "Смоленская" закроют на ремонтСтанцию "Смоленская" закроют на ремонтФото: Михаил ФРОЛОВ
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Станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии московского метро закроют 22 февраля текущего года. Работы на станции продлятся до июня 2021 года. За это время планируется заменить эскалаторы и отремонтировать вестибюль.

«Во время ремонта на «Смоленской» Арбатско-Покровской линии заменят три эскалатора, установленных при открытии станции в 1953 году. Помимо установки современных безопасных эскалаторных машин, здесь будет произведен капитальный ремонт вестибюля», - цитирует сообщение пресс-службы столичной подземки РИАМО.

В метрополитене добавили, что поскольку на станции только один выход, провести ремонтные работы без ее закрытия, невозможно.

На время проведения работ поезда на Арбатско-Покровской линии будут проезжать станцию «Смоленская» без остановки. При этом пассажиры смогут продолжить пользоваться станцией «Смоленская» Филевской ветки, билетные кассы здесь подготовят к увеличению пассажиропотока, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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