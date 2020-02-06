Жителей Подмосковья предупредили о сильной метели и гололедице

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:04:13+03:00

Водителей просят от казаться от личного транспорта и пересесть на общественный

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Жителей Московской области предупредили о сильном снегопаде и гололедице на дорогах. Как сообщили в региональном Минтрансе, погода ухудшится в ближайшие часы и ситуация на дорогах осложнится.

«Сегодня в ближайшие один-два часа на территории Московской области до конца дня ожидается снег, метель, ветер от двенадцати до семнадцати метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица», - цитирует сообщение министерства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отметается, что при таких погодных условиях видимость в регионе будет достигать 500-1000 метров. В связи с этим на дорогах может увеличиться число аварий и несчастных случаев. При этом мониторинг ситуации региональные службы веду круглосуточно.

В ведомстве рекомендуют жителям использовать общественный транспорт вместо личного. Водителей, которые все же сядут за руль, просят соблюдать скоростной режим, а также быть предельно внимательным и осторожным.

ИСТОЧНИК KP.RU