2020-02-06T17:33:57+03:00
Происшествия

В Москве автослесаря придавило машиной, слетевшей с домкрата

От полученных травм пострадавший скончался на месте
Елена АКИМОВА
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В Москве автослесаря придавило рухнувшей с домкрата машинойВ Москве автослесаря придавило рухнувшей с домкрата машинойФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Новой Москве автослесарь погиб во время работы. На мужчину упал автомобиль, зафиксированный на домкрате.

Трагедия произошла в гаражном кооперативе в поселении Десеновское. В одном из гаражных боксов у местного жителя был свой автосервис. Мужчина занимался небольшим бизнесом, скупал иномарки, разбирал их на запчасти и продавал.

В среду, 5 февраля родители бизнесмена, проживающие в Салехарде, позвонили приятелю сына. Оказывается, почти сутки они не могут дозвониться до мужчины и попросили узнать, все ли в порядке.

Дома бизнесмена не оказалось, и друг отправился в гараж. Здесь-то и выяснилось, что произошло ЧП. Машина, которую разбирал автослесарь, сорвалась и упала на него. Груда металла не оставила шансов мужчине, он скончался на месте от полученных травм.

По мнению эксперта, смерть наступила в районе 17.00–19.00 5 февраля, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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