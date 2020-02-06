Собянин: Совместно с ГУВД пресекли нарушения в обороте онкопрепаратов

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:27:42+03:00

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Столичные власти вместе с полицией пресекли нарушения в обороте онкологических препаратов. 6 февраля правоохранительные органы провели успешную операцию, о которой на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Совместно с правоохранительными органами мы проводим работу по выявлению и пресечению нарушений в сфере обращения бесплатных лекарств. Сегодня сотрудники полиции провели успешную операцию. По подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов задержан ряд сотрудников медицинских учреждений, - написал мэр Москвы

Сергей Собянин особо отметил успешную работу полицейских и подчеркнул, что деятельность правоохранительных органов поддерживает порядок в столичном мегаполисе и помогает защищать права москвичей на получение льготных лекарств. По словам столичного градоначальника, в последние годы ведется планомерная работа по наведению порядка в сфере обеспечения льготников бесплатными лекарствами. Особое внимание уделяется пациентам, борющимся с онкологией.

- Многое уже сделано. Удалось разобраться с ценообразованием на онкопрепараты и снизить цены поставок на 20-25%, - рассказал мэр Москвы. - Мы перешли на современные стандарты лечения наиболее распространенных видов рака и начали закупки современных таргетных и иммунных лекарств».

В этом году в столице будет окончательно сформирована информационная система, которая начнет учитывать приход и расход всех дорогостоящих лекарств, в том числе онкологических препаратов. Препараты в ней будут учитываться поименно и посерийно, что сделает их движение прозрачным. Вся информация о том, кому и когда поступил препарат, будет доступна лечащему врачу и контролирующим органам.

- Лучшим средством профилактики нарушений является полная прозрачность, а лучшими контролерами - сами пользователи услуг, - считает Сергей Собянин. - Поэтому в электронной медицинской карте появится полная информация о предоставленных пациентам лекарствах.

В своей электронной карте каждый пациент сможет узнать, какие именно бесплатные лекарства ему были выписаны по льготному рецепту, а также какие препараты ему давали в стационаре.

Еще одна мера, которая сделает систему учета лекарств прозрачной, - это обязательная маркировка препаратов штрихкодами. В России она начнет действовать с 1 июля 2020 года. По штрихкоду можно будет выяснить, где была сделана каждая отдельная упаковка препарата.

- В ближайшее время будет завершена реорганизация онкологической службы, в рамках которой онкодиспансеры станут подразделениями городских больниц. Таким образом, появится единая система ведения пациентов и выписки лекарств, - отметил мэр Моквы. - Создана служба онкоаудиторов, которые проверяют правильность и обоснованность назначения препаратов.

Сергей Собянин также рассказал о том, как столичные власти работают над снижением закупочных цен на лекарства. Московское правительство заключило ряд сделок на производство онкопрепаратов, в том числе и тех, которые раньше в нашей стране не выпускались.

- В среднем нам удалось снизить стоимость этих препаратов в полтора-два раза. И при этом все равно мы наращиваем объемы закупок, затраты на лекарства для лечения онкозаболеваний, - написал мэр Москвы на своем персональном сайте. - Сейчас перед нами стоит задача перейти на новые клинические рекомендации Министерства здравоохранения, которые определены и национальным проектом, и соответствующим федеральным законом.

КСТАТИ

В Москве работают 14 организаций, в которых пациенты с тяжелыми заболеваниями могут получить паллиативную помощь. В 2018 году в стационарах Москвы ее получили почти 14 тысяч взрослых жителей столицы и 512 детей.