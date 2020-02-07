Москва усиливает контроль за оборотом лекарств и здравоохранением в целом

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:39:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва системно работает над повышением прозрачности и контроля за оборотом лекарств и другими видами медицинской помощи. О том, что уже сделано для улучшения здраввохранения в столице, и что еще предстоит сделать, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Мы совместно работаем с правоохранительными органами, Росздравнадзором и используем все методы в этом направлении, в том числе по выявлению и пресечению возможных нарушений, - подчеркнула Анастасия Ракова. - В центре нашего внимания - пациент, главный наш приоритет - качество его лечения. А обеспечить высокое качество возможно только в открытой и прозрачной системе. Работа в этом направлении уже ведется и будет продолжена.

Одно из приоритетных направлений столичного здравоохранения — помощь больным с окнологическими заболеваниями. По словам Анастасии Раковой, еще в 2016 году правительство Москвы скорректировало принцип формирования цен на онкологические препараты. Теперь стоимость лекарств формируется с учетом средней цены по итогам торгов в Москве и других регионов России. При этом также учитывается минимальная зарегистрированная в госреестре цен стоимость на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. До 2016 года стоимость онкопрепаратов формировалась только на основе реестра, при этом учитывалась самая высокая стоимость, зафиксированная в нем.

- В 2019 году мы впервые начали проводить публичные обсуждения номенклатуры и объемов закупаемых лекарств с общественными и пациентскими организациями, производителями и крупнейшими дистрибьюторами лекарств, а также федеральными специалистами, - рассказала Анастасия Ракова.

С этого года москвичам доступны электронные медицинские карты. Они позволят пациентам контролировать процесс весь лечения, а также отслеживать, какие лекарства им выписывает лечащий врач, и какие препараты назначаются специалистами в стационарах.

- Мы будем наращивать объем доступных им медицинских данных. В частности, дадим пациентам возможность видеть препараты, которые им назначены и которыми их лечили в стационаре. Это позволит сделать процесс более открытым и подконтрольным, - отметила заместитель мэра. - Для этого мы создадим специальную систему, где будет фиксироваться любое движение и списание дорогостоящих лекарств, в том числе онкологических.

Еще один важный шаг — в столице началась реорганизация службы онкологической помощи. Она будет работать по новому стандарту, который также повысит прозрачность лечения. Кроме того, в Москве будет введена единая система ведения пациента и выписки лекарств.

- Для тех пациентов, которым по медицинским показаниям необходим препарат, выходящий за рамки стандарта, в ближайшее время создадим городской онкологический консилиум, - рассказала Анастасия Ракова. - Он будет рассматривать каждую частную ситуацию и принимать публичное решение о вариантах лечения с использованием иных препаратов. В него войдут руководители химиотерапевтических отделений шести крупнейших многопрофильных онкологических центров.