Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:06:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Столица готовится к масштабному эксперименту: в Москве будет создан правовой режим для тестирования искусственного интеллекта. Эксперимент, рассчитанный на пять лет, стартует с 1 июля 2020 года. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к московскому правительству, в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который обеспечит правовую поддержку развития новых технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта. Авторами законопроекта стали первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и депутат Ирина Белых.

Проект закона был разработан по итогам послания президента Владимира Путина, 15 января обратившегося к Федеральному собранию. Как сообщается в пояснительной записке, законопроект необходим «для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности технологий искусственного интеллекта». Новый закон будет стимулировать «внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений», в которых будет применяться искусственный разум. Главная цель законопроекта - развитие отечественного бизнеса и экономики, повышение безопасности и обороноспособности страны, а также повышение качества жизни всех граждан России.

Новый законопроект, в частности, предлагает внести поправки в закон «О персональных данных». Предполагается, что эксперимент ускорит внедрение технологий искусственного интеллекта во все сферы жизни российской столицы, например, в управление городской инфраструктурой. Свою заинтересованность в эксперименте уже подтвердили такие крупнейшие российские компании, как Яндекс и «Лаборатория Касперского», а также многие компании - резиденты технопарка «Сколково».