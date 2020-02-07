Синоптики рассказали о погоде в выходные

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:00:44+03:00

В Москву на один день придут морозы

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Ближайшая суббота, 8 февраля, может стать самым холодным днем текущей зимы. Такой прогноз озвучила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что атмосферное давление к выходным повысится, а ветер, наоборот, начнет стихать.

«Ночь на субботу в Москве температура может в центре понизиться до -11…-13 °С, на окраинах до -16 °С. В Подмосковье, особенно в пониженных местах рельефа, ожидается -16…-18 °С. Дневная температура завтра около -7 °С, в области -5…-10 °С... Начиная с воскресенья к нам начнёт поступать более тёплый воздух», - цитирует Позднякову RT.

Синоптик добавила, что в воскресенье, 9 февраля, температура воздуха прогреется до -7. А у же к середине следующей недели вновь приблизится к нулевой отметке.

Сегодня же, 7 февраля, в столичном регионе прогнозируется сильная метель. В подмосковном главке МЧС предупредили местных жителей о сильном порывистом ветре и призвали к максимальной внимательности. Неопытных водителей попросили отказаться от поездок на личном транспорте из-за гололедицы и снегопада, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU