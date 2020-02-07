Москва станет лидером в области регулирования искусственного интеллекта

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:25:16+03:00

"Искусственный интеллект может управлять или, наверное, уже частично управляет инфраструктурными разного рода решениями. Например, управление электроэнергий, управление большими коммунальными системами. Это то, что есть сегодня, либо то, что будет прямо завтра" / Фото: Михаил Терещенко, АГН «Москва»

В ГД внесен законопроект о статусе Москвы в этой области

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Использование искусственного интеллекта должно привести к изменениям к законодательстве, сообщил Руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин.

- Если говорим про будущее, например, про беспилотные технологии, автомобили, то тут произойдет достаточно существенный сдвиг, потому что сейчас за все отвечает человек, который управляет автосредством. <...> И очевидно, что если мы придем к беспилотным машинам, то ответственность должна быть перераспределена, - объяснил Юрий Минкин в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва».

Он также отметил, что искусственный интеллект сейчас является неотъемлемой частью жизни Москвы.

- Как мы все понимаем, мы идем к беспилотным машинам, к автоматическому движению, здесь искусственный интеллект будет абсолютно неотъемлемой частью. Искусственный интеллект может управлять или, наверное, уже частично управляет инфраструктурными разного рода решениями. Например, управление электроэнергий, управление большими коммунальными системами. Это то, что есть сегодня, либо то, что будет прямо завтра, - заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о пятилетнем экспериментальном правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта с участием крупных IT-компаний. Его авторами стали депутаты от фракции «Единая Россия» Ирина Белых и Александр Жуков.

ИСТОЧНИК KP.RU