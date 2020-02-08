Москвичам пообещали «мрачную оттепель»

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:01:56+03:00

К вечеру воскресенья, 9 февраля, в столице ожидается до нуля градусов

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С понедельника, 10 февраля, москвичей ждет оттепель и мрачная погода. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик сообщил, что к вечеру воскресенья, 9 февраля, температура поднимется до нуля и минус двух градусов, останется такой же в ночь на понедельник, 10 февраля, поэтому в начале новой рабочий недели жителей столицы ждет оттепель.

«Такая мрачноватая погода будет, особенно начиная со вторника», - передает ТАСС слова специалиста, уточнив, что в течение всей недели температура будет колебаться в районе нулевой отметки и небольшого плюса.

Напомним, метеозависимых жителей Центральной России предупредили о «барической пиле» в эти выходные. В субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля, ожидаются о резких перепадах температуре и атмосферного давления.

ИСТОЧНИК KP.RU