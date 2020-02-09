Мужчина сообщил об угрозе взрыва поезда в Москве из-за сумки с медицинскими масками

9 Февр. 2020 2020-02-09T21:16:39+03:00

Состав остановили на Киевском вокале после сообщения о бомбе в вагоне поезда

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Мужчина сообщил об угрозе взрыва в поезде Кишинев – Москва из-за того, что принял сумку с медицинскими масками за бомбу.

Как сообщил источник «КП», мужчина ехал в десятом вагоне поезда, где увидел, что другой пассажир производит какие-то странные манипуляции со своей сумкой. Он решил позвонить в 102 и сообщить об опасности взрыва. Однако приехав на место, полиция обнаружила у пассажира лишь большую сумку с медицинскими масками.

На данный момент правоохранительные органы проводят беседу с хозяином сумки.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 9 февраля, неизвестный сообщил полиции об угрозе взрыва в поезде, который должен отправится по маршруту Кишинев – Москва. В итоге состав остановили на Киевском вокале российской столицы для проверки, а также установления личности сообщившего.

ИСТОЧНИК KP.RU