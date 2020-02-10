2020-02-10T11:38:35+03:00
Москва

В московских парках отметят 14 февраля

Праздничную программу подготовил в Парке Горького, на ВДНХ, в саду им. Баумана
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В парках Москвы отметят День Святого ВалентинаВ парках Москвы отметят День Святого ВалентинаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В 12 столичных парках подготовлена праздничная программа ко Дню Святого Валентина. 14 февраля можно будет на ВДНХ, в саду имени Баумана, парках «Кузьминки», «Фили», «Митино» и других.

Так, в Парке Горького развлекательная программа пройдет на катке. Здесь можно будет принять участие в мастер-классах по фигурному катанию. Первым 20 участникам подарят теплые варежки.

На катке в Таганском парке весь день будет играть романтическая музыка. А в саду «Эрмитаж» влюбленные пары смогут сделать профессиональные фотографии и забрать их на память, передает РИАМО.

В Бабушкеинском парке пройдет мастер-класс по изготовлению валентинок в технике скрапбукинг. Занятие будет бесплатным и пройдет в центре творчества и досуга. А в парке «Митино» можно будет сделать деревянную шкатулку и расписать ее. Занятие состоится в выставочном зале парка в 18:00, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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