Станцию Победа Киевского направления откроют до конца марта
Реконструкцию станции Победа Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) планируется завершить до конца первого квартала. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
«РЖД завершает реконструкцию остановочного пункта «Победа» Киевского направления МЖД. Открыть станцию запланировано в первом квартале 2020 года», - цитирует сообщение пресс-службы интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что в будущем станция станет остановкой Киевско-Горьковского диаметра.
После реконструкции на обновленной станции появятся две платформы с навесом, современный конкорс, лифты и эскалаторы.
По словам начальника МЖД Михаила Глазкова, станция станет одной из самых современных. На ней появится даже надземный пассажирский вестибюль.
«Учитывая особый символизм в названии станции, железнодорожники проводят все работы в сверхнапряженном режиме, чтобы обеспечить ее открытие после реконструкции в год 75-летия Великой Победы», - цитирует Глазкова Москва 24
ИСТОЧНИК KP.RU