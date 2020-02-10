Станцию Победа Киевского направления откроют до конца марта

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:10:30+03:00

Станция Победа в Апрелевке откроется до конца марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реконструкцию станции планируется завершить в I квартале 2020 года

Изменить размер текста: A A

Реконструкцию станции Победа Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) планируется завершить до конца первого квартала. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«РЖД завершает реконструкцию остановочного пункта «Победа» Киевского направления МЖД. Открыть станцию запланировано в первом квартале 2020 года», - цитирует сообщение пресс-службы интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в будущем станция станет остановкой Киевско-Горьковского диаметра.

После реконструкции на обновленной станции появятся две платформы с навесом, современный конкорс, лифты и эскалаторы.

По словам начальника МЖД Михаила Глазкова, станция станет одной из самых современных. На ней появится даже надземный пассажирский вестибюль.

«Учитывая особый символизм в названии станции, железнодорожники проводят все работы в сверхнапряженном режиме, чтобы обеспечить ее открытие после реконструкции в год 75-летия Великой Победы», - цитирует Глазкова Москва 24

ИСТОЧНИК KP.RU